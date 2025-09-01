Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 1 сентября после выходных

В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 29 августа, субботу, 30 августа, и воскресенье, 31 августа, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее в первый день осени в сторону увеличения был изменен курс американской валюты.