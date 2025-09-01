Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 1 сентября после выходных

В Национальном банке изменили валютные курсы на 1 сентября, понедельник. В частности, в первый день осени курс евро и курс российского рубля стали выше, а курс доллара, наоборот, был понижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В понедельник, 1 сентября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9731 белорусского рубля, 1 евро — 3,4706 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6933 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 29 августа, субботу, 30 августа, и воскресенье, 31 августа, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее в первый день осени в сторону увеличения был изменен курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0038 белрубля, курс евро стал выше на 0,0030 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0005 белрубля.
