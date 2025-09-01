В России появился «период охлаждения» для кредитов: какие изменения ждут заемщиков

Одним из ключевых изменений станет введение так называемого «периода охлаждения» при оформлении кредитов. Если сумма займа превышает 50 тысяч рублей, деньги не будут переведены заемщику мгновенно. Вместо этого ему дадут время на раздумья, чтобы оценить необходимость кредита и исключить вероятность обмана.