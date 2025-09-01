В России появился «период охлаждения» для кредитов: какие изменения ждут заемщиков

В России с 1 сентября начинает действовать пакет мер, направленных на борьбу с телефонными мошенниками. Нововведения призваны обезопасить россиян от импульсивных решений под давлением злоумышленников и укрепить доверие к банковской системе. Об этом сообщили в Центральном банке РФ, уточнив детали новых правил.
Одним из ключевых изменений станет введение так называемого «периода охлаждения» при оформлении кредитов. Если сумма займа превышает 50 тысяч рублей, деньги не будут переведены заемщику мгновенно. Вместо этого ему дадут время на раздумья, чтобы оценить необходимость кредита и исключить вероятность обмана.
«Это своеобразная пауза, чтобы человек мог спокойно обдумать свое решение и, если нужно, отказаться от займа», — рассказали в ЦБ.
Новое правило распространяется на потребительские кредиты, микрозаймы и кредитные карты, но не затрагивает ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты, если средства напрямую перечисляются автодилеру.
Кроме того, с сентября банки получат право ограничивать снятие наличных в банкоматах, если заподозрят, что клиент действует под влиянием мошенников. В таких случаях на 48 часов будет установлен лимит в 50 тысяч рублей в сутки.
Эксперты уверены, что новые правила станут эффективным инструментом в борьбе с телефонным мошенничеством. Эти меры, как отмечают специалисты, направлены не только на защиту граждан, но и на повышение доверия к банковской системе.
Ранее ЦБ России обязал банки раскрывать причины блокировки карт клиентов. Кроме того, финансовые учреждения должны информировать клиентов о том, что нужно сделать для возобновления обслуживания.