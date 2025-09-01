От стихийного рынка к современному кварталу: как изменится известный район Владивостока

Согласно градостроительной концепции, общий объем нового жилья ограничен 15,9 тыс. кв. метров. Часть площади отведена под нежилые помещения: магазины, кафе и социальные объекты. Территория под застройку в настоящее время занята стихийным рынком и полузаброшенными строениями, включая ТЦ «Самоцвет» (1,262.1 кв. м), который Арбитражный суд Приморья признал самовольной постройкой в июне 2024 года. Реконструкции подлежат лишь инфраструктурные объекты: трамвайные пути № 5, кабельные линии и системы освещения. Снос жилых домов не планируется.