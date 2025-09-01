От стихийного рынка к современному кварталу: как изменится известный район Владивостока

«Проект включает снос 18 объектов, строительство жилья и создание инфраструктуры на 1,65 га. Застройщик обязан обеспечить не менее 7% нежилых помещений под объекты сервиса, а также благоустроить входную группу в парк Минный городок», — отмечается в постановлении мэрии.
По данным ИА PrimaMedia, застройщик, который будет определен через открытые торги, получит право возводить жилые дома высотой до 25 этажей при условии сноса 18 существующих объектов и выполнения социальных обязательств, включая перенос поста экологического мониторинга и создание пешеходно-велоинфраструктуры. Реализация проекта рассчитана на пятилетний срок.
Согласно градостроительной концепции, общий объем нового жилья ограничен 15,9 тыс. кв. метров. Часть площади отведена под нежилые помещения: магазины, кафе и социальные объекты. Территория под застройку в настоящее время занята стихийным рынком и полузаброшенными строениями, включая ТЦ «Самоцвет» (1,262.1 кв. м), который Арбитражный суд Приморья признал самовольной постройкой в июне 2024 года. Реконструкции подлежат лишь инфраструктурные объекты: трамвайные пути № 5, кабельные линии и системы освещения. Снос жилых домов не планируется.
Будущий инвестор должен будет выполнить дополнительные условия: перенести пост наблюдения за загрязнением воздуха, обеспечить подключение к инженерным сетям и создать пешеходные аллеи шириной от 2 метров, связывающие жилые зоны с остановками общественного транспорта. Проект также включает организацию велопарковок и велодорожек, соответствие нормативам по парковочным местам и социальной инфраструктуре. Медицинское обслуживание жителей будет осуществляться на базе существующих учреждений.
В администрации подчеркивают, что этот проект стал третьим утвержденным комплексным развитием территорий (КРТ) во Владивостоке после проектов на улицах Тунгусской и Юмашева. На последнем планируется строительство жилого квартала площадью 79,2 тыс. кв. метров с детским садом и школой на 430 мест, а также расселение ветхого жилого фонда.