Ряд россиян столкнется с ограничениями на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

Для лиц, внесенных в базу данных ЦБ о мошеннических операциях, устанавливается постоянный месячный лимит в 100 тысяч рублей на снятие наличных через банкоматы. Ограничения применяются при отклонении от типового поведения клиента: использовании QR-кодов или виртуальных карт вместо привычной пластиковой карты, досрочном закрытии вкладов, крупных переводах по СБП или получении кредита непосредственно перед операцией.