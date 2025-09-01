Россияне смогут бесплатно отказаться от кредита после его получения

С 1 сентября 2025 года Банк России вводит обязательный период охлаждения для потребительских кредитов и займов, направленный на защиту граждан от мошеннических схем.
В зависимости от суммы кредита устанавливается период ожидания: 4 часа для займов от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей. В течение этого времени заемщик может беспрепятственно отказаться от кредита без каких-либо финансовых последствий, при этом проценты за период охлаждения не начисляются.
Данное правило применяется как к онлайн-кредитованию, так и к офлайн-оформлению, включая увеличение лимитов по кредитным картам. Исключения составляют кредиты до 50 тысяч рублей, ипотечные и образовательные займы, автокредиты (при перечислении средств юридическому лицу), а также кредиты с созаемщиками, поручителями или оформленные через доверенных лиц.
Также период охлаждения не распространяется на рефинансирование без увеличения суммы долга и кредиты, оформленные непосредственно в точках продаж товаров и услуг.
Ранее сообщалось, что ряд россиян столкнется с ограничениями на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября.
