Россияне смогут бесплатно отказаться от кредита после его получения

В зависимости от суммы кредита устанавливается период ожидания: 4 часа для займов от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей. В течение этого времени заемщик может беспрепятственно отказаться от кредита без каких-либо финансовых последствий, при этом проценты за период охлаждения не начисляются.