Госпошлины для автовладельцев взлетели: новые тарифы с 1 сентября

Среди основных изменений: стоимость выдачи водительских удостоверений старого образца увеличилась с 2 тысяч до 4 тысяч рублей, а нового образца — с 3 тысяч до 6 тысяч рублей. Также возросли тарифы на оформление свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тысяч рублей, на пластиковом — с 1,5 тысячи до 4,5 тысяч рублей.
Дополнительно повышены пошлины на замену государственных номеров автомобиля — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на выдачу паспорта транспортного средства — с 800 до 1,2 тысячи рублей, и на оформление международного водительского удостоверения — с 1,6 тысяч до 3,2 тысяч рублей. Внесение изменений в ранее выданный паспорт теперь обойдется в 525 рублей вместо прежних 350 рублей.
Кроме того, увеличены тарифы на другие услуги: выдача регистрационных знаков для мотоциклов теперь стоит 2,25 тысяч рублей, разрешение на изменения в конструкции транспортного средства — до 3 тысяч рублей, а документ о допуске к перевозке опасных грузов — до 2,25 тысяч рублей. Продление такого документа будет стоить 1,5 тысячи рублей. Выдача регистрационных знаков «Транзит» оценивается в 300 рублей для бумажных версий и 2,4 тысяч рублей для металлических.
Параллельно с этим вступил в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний и ограничений для управления автомобилем, который теперь включает новые пункты, такие как «общие расстройства психологического развития» и «аномалии цветового зрения». Также начали действовать новые правила освидетельствования граждан на состояние опьянения.