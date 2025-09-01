Вступил в силу закон о регуляторных контрактах в сфере газоснабжения РФ

С 2024 года в России вступил в силу закон, который закрепляет в федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» практику заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями.
Новый нормативный акт позволяет регулировать тарифы на транспортировку газа через газораспределительные сети на основе долгосрочных регуляторных контрактов. Порядок их заключения будет определён правительством РФ. В соглашениях участвуют федеральный орган исполнительной власти, ответственный за тарифное регулирование, высший исполнительный орган субъекта РФ и сама газораспределительная компания. Срок действия таких контрактов составляет от трёх до десяти лет.
Ранее регуляторные контракты уже применялись в сферах электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Введение их в газоснабжение направлено на повышение эффективности инвестиций и развитие инфраструктуры.
Согласно постановлению правительства от сентября 2021 года, расходы на строительство объектов газотранспортных и газораспределительных сетей, а также программы газификации теперь учитываются при формировании тарифов.
По данным ФАС России, с 2019 года подобные соглашения уже заключены с более чем десятью субъектами РФ, включая Владимирскую, Тюменскую и Ростовскую области, Пермский край, а также республики Башкортостан и Татарстан.
Авторы закона подчёркивают, что внедрение института регуляторных контрактов позволит ускорить газификацию регионов, привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить социально-экономическое развитие и повысить качество услуг в сфере газоснабжения.