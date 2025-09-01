Вступил в силу закон о регуляторных контрактах в сфере газоснабжения РФ

Новый нормативный акт позволяет регулировать тарифы на транспортировку газа через газораспределительные сети на основе долгосрочных регуляторных контрактов. Порядок их заключения будет определён правительством РФ. В соглашениях участвуют федеральный орган исполнительной власти, ответственный за тарифное регулирование, высший исполнительный орган субъекта РФ и сама газораспределительная компания. Срок действия таких контрактов составляет от трёх до десяти лет.