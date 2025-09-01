В России вступили в силу правила для банков при выдаче наличных: подробности

С 1 сентября вступила в силу новая норма федерального закона № 41-ФЗ, обязывающая российские банки проводить проверку перед выдачей наличных средств. Цель — выявление возможных признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента.
Теперь банки РФ получили право вводить суточный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере до 50 тысяч рублей при обнаружении признаков подозрительных операций.
Уточняется, что кредитные организации обязаны проводить верификацию операций по выдаче наличных через банкоматы на соответствие критериям подозрительных операций, установленным указанием Банка России.
ЦБ также установил, что при подозрениях на мошенничество банк ограничит снятие наличных до 50 тысяч рублей в день на двое суток, уведомив клиента о причине.
Ранее KP.RU подробно писал, какие законы вступают в силу с 1 сентября в России.