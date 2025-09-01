Россиянам назвали необходимый размер МРОТ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС заявил, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. По его мнению, минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен до 60 тысяч рублей.