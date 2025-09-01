Россиянам назвали необходимый размер МРОТ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС заявил, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. По его мнению, минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен до 60 тысяч рублей.
Депутат указал на расхождение между плановым показателем МРОТ — 27 000 рублей — и прогнозируемой реальной стоимостью жизни — 35−43 тысяч рубей, отметив, что предложение не учитывает ожидания инфляции.
«Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат и социальной поддержки», — подчеркнул депутат.
Кроме этого, СРЗП проведет анализ потребительской корзины и прожиточного минимума для разных групп: пенсионеров, студентов, семей с детьми и многодетных.
