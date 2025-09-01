В России ввели новые правила снятия наличных: банкоматы могут не выдать крупные суммы из-за проверок

В Центробанке пояснили, что при выявлении тревожных признаков кредитная организация обязана на 48 часов ограничить снятие наличных. В течение этого периода клиенту будет разрешено снимать не более 50 тысяч рублей в день. Банк одновременно проинформирует владельца карты о причинах применения ограничений. По мнению регулятора, это время позволит человеку, находящемуся под воздействием злоумышленников, пересмотреть свои намерения и отказаться от передачи денег мошенникам.