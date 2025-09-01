В России ввели новые правила снятия наличных: банкоматы могут не выдать крупные суммы из-за проверок

С 1 сентября 2025 года Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников. Дело в том, что с сегодняшнего дня российские кредитные организации обязаны проводить дополнительную проверку перед выдачей наличных средств. Новое правило требует от банков убедиться в отсутствии признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента.
Согласно документу, банки получают право устанавливать суточный лимит в размере не более 50 тысяч рублей на снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной. Для проверки финансовые организации должны использовать специальный перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный на официальном сайте Банка России. Проверку проводит именно тот банк, который выпустил карту клиента.
В Центробанке пояснили, что при выявлении тревожных признаков кредитная организация обязана на 48 часов ограничить снятие наличных. В течение этого периода клиенту будет разрешено снимать не более 50 тысяч рублей в день. Банк одновременно проинформирует владельца карты о причинах применения ограничений. По мнению регулятора, это время позволит человеку, находящемуся под воздействием злоумышленников, пересмотреть свои намерения и отказаться от передачи денег мошенникам.
Дополнительно закон обязывает банки ограничивать выдачу наличных через банкоматы для клиентов, внесенных в специальную базу данных Банка России о мошеннических операциях. Для таких граждан максимальная сумма снятия не может превышать 100 тысяч рублей в месяц.
Тем временем Банк России зафиксировал необычный рост спроса на наличные деньги. Регулятор связал эту тенденцию с двумя факторами: новостями о мониторинге платежей и информацией о возможных временных отключениях интернета в отдельных регионах. По мнению экспертов, население и бизнес стали активнее формировать запасы наличных средств для расчётов.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление договоров по мобильным услугам через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Мера станет частью закона о борьбе с интернет-мошенничеством.