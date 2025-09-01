Путепровод на станции Батарейная в Иркутске открыли для движения

Капитальный ремонт объекта провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, заместитель начальника ВСЖД по строительству Иван Чернаков, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, глава Ленинского округа Светлана Колотовкина, директор подрядной организации МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев, руководство комитета городского обустройства мэрии, мостостроители, жители Батарейной.
«Действительно важный для города проект. Путепровод соединяет станцию и расположенные на ней жилые дома с городом, он позволит сократить время в пути для жителей. Также обеспечивает альтернативный проезд для жителей районов Ново-Ленино, Ангарска, Мегета и Малой Елани, сокращая количество пробок. За три года финансирование составило более 429 млн рублей», — сказал Игорь Кобзев.
«Нам многое пришлось сделать, чтобы довести этот объект до ума. Это была непростая, но слаженная командная работа. Наше муниципальное предприятие “Служба эксплуатации мостов” сделало все, чтобы у жителей Батарейной появился этот объект, который им так необходим. Огромное спасибо коллегам из РЖД. Было предоставлено 50 “технологических окон”. Отдельная благодарность жителям Батарейной. Все это время они контролировали ход выполнения работ. Мы оперативно реагировали на их замечания, что позволило успешно реализовать такой значимый проект. Всех с праздником!», — подчеркнул Руслан Болотов.
Специалисты МУП «СЭМ» вышли на объект в апреле 2024-го. За полтора года был выполнен большой объем работ: фактически с нуля построено современное мостовое сооружение, отмечает пресс-служба мэрии.
«Путепровод 1981 года постройки, отремонтированный в 2025 году, готов к эксплуатации. Мост надежный, построен качественно. Служба эксплуатации мостов очень рада, что мы это все вместе с вами сделали», — добавил Андрей Пономарев.
Активным жителям Батарейной вручили благодарственные письма губернатора региона и мэра города. Для них открытие нового путепровода стало настоящим праздником.
«Дорогие батарейцы, сегодня знаменательное событие для нас. Ожидания оправдались — мост получился отличный. Это подарок для нашей школы к началу учебного году. Уже со 2 сентября мы будем осуществлять по новому мосту подвоз наших детей, проживающих во 2-м городке, ПМС-45, в садоводствах “Ангара”, “Нептун”, “Берег Ангары”, — поделилась директор школы № 36 Валентина Кузьмина.
После того, как был дан старт движению, по мосту прошла колонна крупной спецтехники, украшенная российскими флагами, и пассажирский автобус НЕФАЗ.
«В первую очередь хотим сказать огромное спасибо строителям. День и ночь, в любую погоду, они усиленно здесь работали и за рекордно короткий срок построили для нас такой красивый мост. Отдельно отмечу нашу инициативную группу, которая помогла ускорить это важное дело», — рассказала жительница станции Батарейная Наталья.