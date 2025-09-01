Путепровод на станции Батарейная в Иркутске открыли для движения

«Нам многое пришлось сделать, чтобы довести этот объект до ума. Это была непростая, но слаженная командная работа. Наше муниципальное предприятие “Служба эксплуатации мостов” сделало все, чтобы у жителей Батарейной появился этот объект, который им так необходим. Огромное спасибо коллегам из РЖД. Было предоставлено 50 “технологических окон”. Отдельная благодарность жителям Батарейной. Все это время они контролировали ход выполнения работ. Мы оперативно реагировали на их замечания, что позволило успешно реализовать такой значимый проект. Всех с праздником!», — подчеркнул Руслан Болотов.