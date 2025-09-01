Экономист Остапкович оценил заявление о справедливом курсе 24,5 рубля за $

Справедливый курс рубля формируется на открытых банковских торгах, отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя появившуюся в СМИ информацию о справедливом курсе 24,5 рубля за доллар.
«В цивилизованных странах и в развитых экономиках, к которым относится Россия, соотношение курса национальной валюты формируется на банковском рынке. Если на банковском рынке формируется рубль в районе 80 рублей, значит, так оно и есть. А про 24,5 рубля — это все сказки. Есть биржевые торги, поэтому рубль стоит столько, сколько он стоит на торгах», — объяснил он корреспонденту aif.ru.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин обратил внимание на то, что за первое полугодие рубль укрепился на 23% к доллару, в январе доллар стоил более 100 рублей, а в июле — меньше 80 рублей.