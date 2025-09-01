Экономист Остапкович оценил заявление о справедливом курсе 24,5 рубля за $

«В цивилизованных странах и в развитых экономиках, к которым относится Россия, соотношение курса национальной валюты формируется на банковском рынке. Если на банковском рынке формируется рубль в районе 80 рублей, значит, так оно и есть. А про 24,5 рубля — это все сказки. Есть биржевые торги, поэтому рубль стоит столько, сколько он стоит на торгах», — объяснил он корреспонденту aif.ru.