Участники ВЭФ проходят аккредитацию в аэропорту Владивостока

В зоне вылета и прилета аэропорта работают стойки аккредитации, где все гости и участники могут получить бейджи. Далее организована зона для сдачи ПЦР-тестов. В понедельник утром, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, очередей не было. Вся процедура получения бейджа и забора материала занимает не более 10 минут.