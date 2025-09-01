Участники ВЭФ проходят аккредитацию в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Гости и участники, прибывающие на Восточный экономический форум, проходят аккредитацию и сдают ПЦР-тесты прямо в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.
В зоне вылета и прилета аэропорта работают стойки аккредитации, где все гости и участники могут получить бейджи. Далее организована зона для сдачи ПЦР-тестов. В понедельник утром, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, очередей не было. Вся процедура получения бейджа и забора материала занимает не более 10 минут.
У каждого участника есть возможность записаться на ПЦР-тестирование на ковид заранее, выбрав для этого удобную площадку и время. Отрицательный тест является обязательным условием доступа на площадку форума.
Как следует из информации организаторов, площадки для проведения тестирования организованы в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких локациях Владивостока.
Десятый Восточный экономический форум пройдет