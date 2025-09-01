Россиянам дали прогноз по росту курса доллара

Доллар будет расти, отметил в разговоре с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Доллар уйдет в сторону 90 даже еще выше, где-то в районе 90−92 рубля. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95», — рассказал он.
Эксперт объяснил, что такой рост положительно скажется на бюджете. По его словам, это будет нормальная ситуация для гражданского общества, и неплохая ситуация для предприятий и организаций.
«Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки», — уточнил он.
По словам эксперта, повышение курса доллара вызовет рост цен на импортные товары, но он будет незначительным.
«С учетом того, что сейчас инфляция снижается, просто замедлится темп снижения инфляции. … В корзине среднего россиянина примерно 35% составляют импортные товары, но это во-первых критический импорт, который у нас не производится, например, бананы, ананасы, киви, некоторая техника. Остальные 65% — это российские товары, которые не зависят от долларовых колебаний», — резюмировал Остапкович.
Ранее эксперт Алексей Подпалый объяснил, что стоимость квартиры может значительно отличаться от среднерыночной из-за необходимости проведения в ней ремонта и особенностей расположения.