На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР

Обсуждение проектов в МТОР с зарубежными инвесторами вошло в повестку ВЭФ-2025.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Обсуждение с иностранными инвесторами проектов в международных территориях опережающего развития (МТОР) станет одним из ключевых вопросов деловой повестки Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Обсуждение новых совместных проектов в МТОР станет одним из ключевых вопросов деловой повестки предстоящего форума. Как и тема технологического развития Дальнего Востока в целом», — сказал Чекунков.

Он отметил, что инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий, — предмет постоянного внимания правительства России, а сейчас еще и важный фактор победы в специальной военной операции. По его словам, на Дальнем Востоке сконцентрировано максимальное количество мер поддержки для развития инновационной экономики и инвестиционных проектов.

«С использованием механизмов государственной поддержки — территорий опережающего развития, Свободного порта, Арктической зоны РФ, льготного финансирования ВЭБ.РФ — реализуется около 2,9 тысячи инвестиционных проектов, в которые инвестируется более 10,6 триллиона рублей. Уже вложено 5,4 триллиона рублей, запущена почти тысяча новых предприятий. В том числе, высокотехнологичных производств в таких сферах, как горнодобыча, нефте- и газохимия, судостроение, агропром и другие. С использованием мер господдержки реализуются проекты по строительству ЦОДов, разработки программного обеспечения и проекты искусственного интеллекта», — перечислил министр.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.