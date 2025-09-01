Ричмонд
Цены на топливо в Иркутске продолжают расти

На заправках «Роснефти» в Иркутске зафиксировано повышение цен на топливо.

На этой неделе на заправках Иркутска произошло небольшое повышение цен на бензин. Об этом узнал корреспондент irk.aif.ru.

В БРК стоимость бензина не изменилась. АИ-92 стоит 60,88 рубля за литр, цена за литр АИ-95 составляет 65,5 рубля, а АИ-100 84,16 рубля.

А вот на заправках «Роснефти» в Иркутске зафиксировано повышение цен на топливо. Стоимость бензина увеличилась на 30 копеек за литр для всех популярных марок. Согласно текущим ценам, литр бензина АИ-92 теперь реализуется по 59,28 рубля. АИ-95 повысился до 62,70 рубля за литр, а цена на АИ-100 составляет 84,50 рубля за литр.

На остальных заправках цены не изменились.