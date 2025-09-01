Виталий Хоценко рассказал о начале строительства Северного обхода в Омске

Его строительство, как заявил Хоценко в своём телеграм-канале, начнётся уже в этом году. Северный обход должен связать федеральные трассы Р-402 «Омск-Тюмень» и Р-254 «Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск», благодаря чему транспорт, следующий из Тюмени в Новосибирск, будет проезжать мимо Омска с севера и экономить порядка 20 км пути.