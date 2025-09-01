Ричмонд
«Очевидна потребность». Лукашенко сказал о необходимости независимого финансового механизма ШОС

Лукашенко заявил, что против санкций нужен независимый финансовый механизм ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для противостояния санкционному давлению необходим независимый финансовый механизм Шанхайской организации сотрудничества. Об этом белорусский лидер заявил, выступая на саммите организации в китайском Тяньцзине, сообщила пресс-служба президента.

— В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС, — подчеркнул он.

Также Лукашенко конкретизировал, сказав, что необходим такой финансовый механизм, который обладал бы способностью финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкции. А его использование послужило бы стимулом для использование нацвалют в торговле, поддержки развития ключевых отраслей взаимодействия: от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

В связи с этим глава Беларуси напомнил, что Минском поддерживается идея создания Банка развития ШОС. Лукашенко уверен, что существование такого финучреждения придало бы дополнительную устойчивость экономическим связям, став важным шагом к экономическому суверенитету региона. Однако глава республики назвал и условие, когда создание Банка развития ШОС принесло бы действительную пользу.

— Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран «шанхайской семьи», — констатировал белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси хотят перенять опыт политического устройства Китая.

Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 1 сентября после выходных.

