«Очевидна потребность». Лукашенко сказал о необходимости независимого финансового механизма ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для противостояния санкционному давлению необходим независимый финансовый механизм Шанхайской организации сотрудничества. Об этом белорусский лидер заявил, выступая на саммите организации в китайском Тяньцзине, сообщила пресс-служба президента.
— В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС, — подчеркнул он.
Также Лукашенко конкретизировал, сказав, что необходим такой финансовый механизм, который обладал бы способностью финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкции. А его использование послужило бы стимулом для использование нацвалют в торговле, поддержки развития ключевых отраслей взаимодействия: от логистики и энергетики до цифровой трансформации и искусственного интеллекта.
В связи с этим глава Беларуси напомнил, что Минском поддерживается идея создания Банка развития ШОС. Лукашенко уверен, что существование такого финучреждения придало бы дополнительную устойчивость экономическим связям, став важным шагом к экономическому суверенитету региона. Однако глава республики назвал и условие, когда создание Банка развития ШОС принесло бы действительную пользу.
— Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран «шанхайской семьи», — констатировал белорусский президент.
