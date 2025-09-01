Путин: страны ШОС все больше используют нацвалюты во взаимных расчетах

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все больше используют во взаимных расчетах в торговле национальные валюты. На это на саммите организации обратил внимание президент России Владимир Путин.
В целом российский лидер отметил и темпы развития сотрудничества государств в рамках ШОС, подчеркнув, что они «действительно впечатляют». В частности глава РФ указал на рост объемов встречной торговли.
