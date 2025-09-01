Озвучено предложение России по созданию единой платежной системы ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине заявил о необходимости создания собственной платёжно-расчётной инфраструктуры в рамках объединения.
Российский лидер сообщил, что национальные валюты всё активнее используются во взаимных расчетах при торговом сотрудничестве стран ШОС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею формирования Банка развития ШОС, что позволит избежать влияния санкционных ограничений на трансграничные проекты организации. Он также подчеркнул важность перехода к расчетам в национальных валютах.
По словам Лукашенко, текущий объём торговли между странами ШОС уже превысил 2 триллиона долларов, и этот показатель продолжает расти. Расчёты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зелёные технологии — всё это будет в центре нашего внимания, резюмировал белорусский лидер.
