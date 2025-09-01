Вступил в силу запрет коммерческой деятельности на дачных участках в РФ

Контроль за соблюдением норм возложен на органы земельного надзора, муниципальные власти и прокуратуру. За использование земли не по назначению предусмотрены штрафы для граждан от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки штраф составит от 10 до 25 тысяч рублей.