Вступил в силу запрет коммерческой деятельности на дачных участках в РФ

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу запрет на ведение предпринимательской деятельности на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Новые правила исключают даже возможность найма работников для сбора урожая.
Изменения внесены в федеральный закон № 217-ФЗ, где теперь прямо закреплено целевое назначение земель с видом разрешённого использования «садоводство/огородничество». Эти участки предназначены исключительно для личных нужд, а любая коммерческая эксплуатация рассматривается как нарушение.
К признакам предпринимательства отнесены систематичность операций, ориентированных на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наёмного персонала, регулярное размещение рекламы или организация бронирования. Всё это выходит за рамки личного использования.
Под запрет попали хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, торговые точки, питомники, платные бани и сауны, спортивные залы, кафе, парикмахерские, швейные и столярные цеха, птицеводческие фермы, животноводческие хозяйства на продажу и коммерческие тепличные комплексы. Недопустимым признан и наём работников для сельхозработ.
Контроль за соблюдением норм возложен на органы земельного надзора, муниципальные власти и прокуратуру. За использование земли не по назначению предусмотрены штрафы для граждан от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой оценки штраф составит от 10 до 25 тысяч рублей.
