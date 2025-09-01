Дмитриев рассказал о перспективах российских карт за рубежом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о перспективах расширения использования российских банковских карт за пределами страны. По его словам, интеграционные процессы в рамках Шанхайской организации сотрудничества оказывают положительное влияние на доступность российских платежных инструментов за рубежом.
Дмитриев подчеркнул, что кредитные карты российских банков будут более активно внедряться в международную платежную систему. Он также отметил, что современные инвестиционно-экономические механизмы получат дополнительное развитие благодаря углублению сотрудничества между странами-участницами ШОС.
Глава РФПИ отдельно упомянул о планах Центрального банка по запуску новых проектов в платежной сфере. По его словам, регулятор продолжит реализацию перспективных инициатив, направленных на развитие национальной финансовой инфраструктуры и ее интеграцию с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества.
Прежде сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать во Вьетнаме. Сообщалось, что российские туристы и другие люди, владеющие картой «Мир», могут не только расплачиваться ею в магазинах и торговых центрах, где работают терминалы Вьетнамско-Российского банка, но и снимать наличные, пополнять счёт и многое другое в банкоматах.