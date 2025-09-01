В Беларуси трудовая пенсия выросла с 1 сентября

Так, с 1 сентября вырос размер трудовых пенсий белорусов. В частности, повысились пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пенсионные выплаты подросли на 5%, увеличившись во второй раз за год.