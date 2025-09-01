В Беларуси трудовая пенсия выросла с 1 сентября

В Беларуси с 1 сентября увеличились все виды трудовых пенсий, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, с 1 сентября вырос размер трудовых пенсий белорусов. В частности, повысились пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В среднем пенсионные выплаты подросли на 5%, увеличившись во второй раз за год.
По предварительной оценке Минтруда, средний размер пенсий по возрасту в Беларуси в сентябре 2025-го будет составлять 980 белорусских рублей. Годовое увеличение пенсионных выплат в соотношении год к году составит 20,5% или 167 рублей в денежном выражении.
Напомним, что конкретный размер увеличения трудовой пенсии у каждого белорусского пенсионера индивидуален и зависит от трудового стажа, размера зарплаты, учтенной при исчислении пенсии, доплат к основной пенсии.
В Беларуси трудовую пенсию получают более 2,3 миллиона граждан.
