Стало известно о рекордном разрыве в пенсиях между регионами России

Размер пенсионных выплат в субъектах Российской Федерации в первом полугодии текущего года продемонстрировал более чем двукратное отличие.

Размер пенсионных выплат в субъектах Российской Федерации в первом полугодии текущего года продемонстрировал более чем двукратное отличие. Соответствующие данные приводит издание «Известия».

Наибольшие пенсии по старости зафиксированы на Чукотке (41,6 тыс. рублей), тогда как наименьшие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс. рублей).

Издание акцентирует, что пенсионный разрыв достиг максимального значения с 2021 года — момента начала ведения подобной статистики. За этот период разница между максимальными и минимальными выплатами увеличилась с 15,3 тыс. до 22,2 тыс. рублей, то есть практически в 1,5 раза. Только за последний год показатель вырос на рекордные 16%.

В перечень регионов с наиболее высокими пенсиями также вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Наименьшие выплаты, помимо Кабардино-Балкарии, зарегистрированы в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыму.

Эксперты связывают подобную дифференциацию с различиями в уровне заработных плат между регионами. В северных районах страны сосредоточены предприятия добывающей промышленности с опасными условиями труда, что обусловливает более высокий уровень доходов населения.

