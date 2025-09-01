Стало известно о рекордном разрыве в пенсиях между регионами России

Издание акцентирует, что пенсионный разрыв достиг максимального значения с 2021 года — момента начала ведения подобной статистики. За этот период разница между максимальными и минимальными выплатами увеличилась с 15,3 тыс. до 22,2 тыс. рублей, то есть практически в 1,5 раза. Только за последний год показатель вырос на рекордные 16%.