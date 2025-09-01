Ричмонд
В Китае сравнили развитие экономик ЕС и ШОС: Европа стагнирует

Экономики стран-участник Шанхайской организации сотрудничества развиваются гораздо быстрее, чем у членов Евросоюза, которые стагнируют.

Экономики стран-участник Шанхайской организации сотрудничества развиваются гораздо быстрее, чем у членов Евросоюза, которые стагнируют. Об это во время саммита ШОС заявил глав РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Страны ШОС — это больше половины населения Земли, это около трети мирового ВВП. И, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом. И, безусловно, точно гораздо быстрее, чем стагнирующая экономика Европы, Британии и тех стран, которые не ориентированы на совместную позитивную деятельность с Россией», — отметил он.

Дмитриев также охарактеризовал главные тренды саммита ШОС. По его словам, это совместные инвестиционные проекты, которые имеют большое значение для граждан государств-участниц объединения.

Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин в ходе заседания ШОС выступил с речью и сделал ряд важных заявлений. Также он анонсировал следующий саммит организации в Москве в ноябре этого года.

