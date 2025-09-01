Ричмонд
На развитие Академпарка выделят 8 млрд рублей

В новосибирском технопарке появится 5 новых производственных корпусов.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 8 млрд рублей. Около 3 млрд рублей из этой суммы направят из бюджета на возведение инженерных сетей и производственной инфраструктуры, о чём сообщил РБК.

Новые здания будут занимать 74 тыс. кв. м. После завершения строительства здесь появятся около двух тысяч рабочих мест.

В комплексе разместятся арендные помещения, общественные зоны, кафе и производственный центр для развития бизнес, а также павильон «Фабрика научного кино» для создания кинопроектов.