Девелоперы не комплексуют из-за социальной нагрузки

По данным пресс-службы губернатора Московской области, в 2025 году в регионе будет построено 23 детских сада и 29 школ. Кроме того, в планах — капитальный ремонт 40 детских садов и 58 школ. Многие образовательные учреждения открываются в рамках реализации жилых девелоперских проектов. В День знаний, который в РФ отмечается 1 сентября, «МК» решил узнать в каких подмосковных городских округах строится больше всего новостроек с собственными школами детсадами?
На 1 сентября 2025 года доля подмосковных новостроек с собственными детскими садами и школами составляет 66,7%, подсчитали эксперты компании «Метриум». По их оценке, детсады и школы уже работают или в ближайшей перспективе откроются в 156 проектах из 234, представленных сейчас на первичном рынке Московской области. Доля новостроек стандарт-класса с собственными образовательными учреждениями в регионе составляет 52,7% (39 из 74), комфорт-класса — 71,1% (106 из 149), бизнес-класса — 52,4% (11 из 21). Также детский сад и школа предусмотрены в единственном премиальном многоквартирном проекте в Одинцовском районе.
«Премиальные проекты обязаны превосходить ожидания клиентов», — отметил «МК» управляющий партнер MR, девелопер семейного природного кластера Алексей Годованец. По его мнению, девелоперы новостроек премиум-класса, формируя эксклюзивные опции, не должны забывать о базовых потребностях. Право на всеобщее образование гарантирует статья 43 Конституции РФ. Сегодня в создании общедоступных образовательных учреждений государству активно помогает социально ориентированный девелопмент.
В разрезе подмосковных городских округов больше всего новостроек с собственными детскими садами и школами сейчас реализуется в Красногорске — 19. Вторую позицию делят Мытищи и Ленинский округ с показателем в 17 образовательных учреждений.
«Мытищи входят в тройку районов-лидеров Подмосковья по объему инвестиций с результатом порядка 70 млрд руб. в год», — сообщил «МК» управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин. По его словам, значительную долю вложений обеспечивает девелопмент. Во-первых, в районе одновременно реализуется 24 новостройки. Во-вторых, многие из них отличаются значительным масштабом и относятся к проектам комплексного развития территорий. В рамках подобных комплексов практически всегда создаются вместительные муниципальные образовательные учреждения с целью выполнения социальных обязательств перед жителями.
По расчетам экспертов, минимальная средняя цена квадратного метра в подмосковных новостройках с собственными детсадами и школами зафиксирована в ЖК в Щелково — 84,1 тыс. руб. Максимальный показатель отмечен в проекте возле посёлка Заречье у МКАД — 411 тыс. руб. за «квадрат».
Отметим, что практически все детские сады и школы от девелоперов Подмосковья являются государственными. Частные образовательные учреждения представлены всего в семи проектах, причем безальтернативно — лишь в четырех.
Больше всего образовательных учреждений в составе одного проекта предусмотрено в жилом квартале, расположенном в Ленинском округе в районе Володарского шоссе (17 детских садов и 9 школ). По сути, этот комплекс представляет собой полноценный «город в городе». Крупнейшая школа на первичном рынке Московской области (на 1675 учеников) расположена также в Ленинском округе, в новом ЖК возле д. Сапроново.
В заключении добавим, что многие подмосковные девелоперы строят образовательные учреждения в соответствии с передовыми стандартами, а не только соблюдая базовые ГОСТы. Например, в детском саду на 75 мест в новом ЖК в Люберцах для прогулок и игр на свежем воздухе создан настоящий плейхаб с познавательными и спортивными играми — площадь огороженной территории составляет 1,4 тыс. кв. м.