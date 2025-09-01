Девелоперы не комплексуют из-за социальной нагрузки

На 1 сентября 2025 года доля подмосковных новостроек с собственными детскими садами и школами составляет 66,7%, подсчитали эксперты компании «Метриум». По их оценке, детсады и школы уже работают или в ближайшей перспективе откроются в 156 проектах из 234, представленных сейчас на первичном рынке Московской области. Доля новостроек стандарт-класса с собственными образовательными учреждениями в регионе составляет 52,7% (39 из 74), комфорт-класса — 71,1% (106 из 149), бизнес-класса — 52,4% (11 из 21). Также детский сад и школа предусмотрены в единственном премиальном многоквартирном проекте в Одинцовском районе.