Россиянам объяснили двукратный разрыв в пенсиях между регионами

В перечень территорий с наиболее высокими пенсиями вошли северные и дальневосточные регионы, включая Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданскую область и Камчатский край. Средний показатель по стране составил 25 тысяч рублей. При этом разрыв между выплатами работающим и неработающим пенсионерами достиг рекордных 22 тысяч рублей.