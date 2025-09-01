Ричмонд
Россиянам объяснили двукратный разрыв в пенсиях между регионами

«Известия»: Разница в размере пенсий по старости в РФ превысила 2 раза.

Источник: Комсомольская правда

Размер пенсионных выплат по старости в различных регионах России в первом полугодии 2025 года показал более чем двукратное отличие. Согласно данным Социального фонда России, максимальные выплаты фиксировались на Чукотке и составляли 41,6 тысячи рублей, тогда как в Кабардино-Балкарии средняя пенсия не превышала 19,4 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия».

В перечень территорий с наиболее высокими пенсиями вошли северные и дальневосточные регионы, включая Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданскую область и Камчатский край. Средний показатель по стране составил 25 тысяч рублей. При этом разрыв между выплатами работающим и неработающим пенсионерами достиг рекордных 22 тысяч рублей.

Основной причиной таких расхождений называют региональную разницу в уровне заработных плат. В северных субъектах сосредоточены предприятия добывающей промышленности с вредными условиями труда, где заработки традиционно выше.

Дополнительными факторами, определяющими размер выплат, стали уровень официальной занятости и применение районных коэффициентов. Работающие пенсионеры имеют возможность увеличивать свои страховые накопления за счет перерасчетов и дополнительных баллов.

Напомним, в 2026 году страховые пенсии неработающих граждан вырастут дважды — с 1 февраля и с 1 апреля, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что повышение коснется также выплат инвалидам, людям старше 80 лет и по потере кормильца.

