Россиянам объяснили двукратный разрыв в пенсиях между регионами

Размер пенсионных выплат по старости в различных регионах России в первом полугодии 2025 года показал более чем двукратное отличие. Согласно данным Социального фонда России, максимальные выплаты фиксировались на Чукотке и составляли 41,6 тысячи рублей, тогда как в Кабардино-Балкарии средняя пенсия не превышала 19,4 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия».
В перечень территорий с наиболее высокими пенсиями вошли северные и дальневосточные регионы, включая Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданскую область и Камчатский край. Средний показатель по стране составил 25 тысяч рублей. При этом разрыв между выплатами работающим и неработающим пенсионерами достиг рекордных 22 тысяч рублей.
Основной причиной таких расхождений называют региональную разницу в уровне заработных плат. В северных субъектах сосредоточены предприятия добывающей промышленности с вредными условиями труда, где заработки традиционно выше.
Дополнительными факторами, определяющими размер выплат, стали уровень официальной занятости и применение районных коэффициентов. Работающие пенсионеры имеют возможность увеличивать свои страховые накопления за счет перерасчетов и дополнительных баллов.
Напомним, в 2026 году страховые пенсии неработающих граждан вырастут дважды — с 1 февраля и с 1 апреля, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что повышение коснется также выплат инвалидам, людям старше 80 лет и по потере кормильца.