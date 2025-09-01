Мяч вместо смартфона: чем лучше придомовая спортивная инфраструктура, тем меньше времени ребенок тратит на гаджеты

У школьников из двух исследуемых групп наблюдаются фундаментальные различия в досуговых привычках. Наличие качественной дворовой инфраструктуры напрямую коррелирует со снижением популярности «экранного» досуга. Так, главным занятием для детей из жилых комплексов со спортплощадками стали прогулки на улице — этот вариант выбрали 78% родителей из группы А. В то же время в группе Б, где современная инфраструктура отсутствует, на уличные прогулки указали лишь 42% респондентов. Обратная ситуация наблюдается с использованием гаджетов: в группе Б подавляющее большинство детей (82%) проводят время за смартфонами и планшетами, тогда как в Группе А этот показатель значительно ниже и составляет 55%.