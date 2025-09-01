Мяч вместо смартфона: чем лучше придомовая спортивная инфраструктура, тем меньше времени ребенок тратит на гаджеты

В преддверии нового учебного года эксперты выявили прямую зависимость между качеством придомовой инфраструктуры и цифровой зависимостью у школьников. Сегодня 73% детей в современных ЖК, в которых имеются спортивные и игровые площадки, тратят на смартфоны и планшеты менее двух часов в день, тогда как 71% их сверстников из обычных домов — более 3 часов. К такому выводу пришла коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева, которая вместе с коллегами провела опрос 1500 московских семей с детьми школьного возраста, проживающих в разных типах жилой застройки.
Как пояснила «МК» эксперт, в ходе начального этапа исследования была проанализирована жилая среда респондентов. Опрос показал, что городское население сегодня четко разделяется на две группы по качеству придомовой инфраструктуры. Примерно 35% опрошенных проживают в современных жилых комплексах, дворы которых оборудованы многофункциональными спортивными площадками, включающими зоны для воркаута, футбольные и баскетбольные поля. Остальные 65% респондентов живут в домах, прилегающая территория которых оснащена стандартными и зачастую устаревшими элементами — песочницей, несколькими качелями и турником.
При этом анализ показал и значительную разницу в востребованности этих объектов. Так, в жилых комплексах с развитой инфраструктурой более 70% родителей отметили, что их дети регулярно, несколько раз в неделю или даже ежедневно, пользуются спортивными объектами во дворе. В то же время в домах старого жилого фонда лишь около 20% родителей смогли подтвердить, что их дети активно проводят время на придомовой территории. Таким образом, были сформированы две репрезентативные группы, различающиеся по доступности и востребованности дворовой спортивной среды.
У школьников из двух исследуемых групп наблюдаются фундаментальные различия в досуговых привычках. Наличие качественной дворовой инфраструктуры напрямую коррелирует со снижением популярности «экранного» досуга. Так, главным занятием для детей из жилых комплексов со спортплощадками стали прогулки на улице — этот вариант выбрали 78% родителей из группы А. В то же время в группе Б, где современная инфраструктура отсутствует, на уличные прогулки указали лишь 42% респондентов. Обратная ситуация наблюдается с использованием гаджетов: в группе Б подавляющее большинство детей (82%) проводят время за смартфонами и планшетами, тогда как в Группе А этот показатель значительно ниже и составляет 55%.
Наличие качественной дворовой инфраструктуры напрямую сокращает экранное время у детей. Так, в жилых комплексах с современными площадками 29% детей уделяют гаджетам не более часа в день, а еще 44% — от одного до двух часов. Таким образом, суммарно 73% детей в этой группе проводят с гаджетами менее двух часов.
Картина в домах старого жилого фонда кардинально иная: здесь подавляющее большинство (71%) проводят в смартфонах более двух часов. Причем почти каждый четвертый ребенок (24%) погружен в цифровой мир более трех часов ежедневно. Эти данные наглядно подтверждают гипотезу о том, что развитая и интересная придомовая среда является эффективным инструментом в борьбе с чрезмерным увлечением детей гаджетами.
В ходе исследования удалось выяснить, где именно дети предпочитают проводить время на улице. И здесь различия между группами оказались наиболее разительными. Для школьников, проживающих в современных жилых комплексах, двор является абсолютным центром притяжения: 83% родителей из этой группы указали, что их ребенок чаще всего гуляет именно на территории ЖК. Это свидетельствует о том, что продуманная и безопасная среда успешно удерживает детей рядом с домом.
В то же время для детей из обычных домов двор перестал быть основным местом для прогулок — его выбрали лишь 18% опрошенных. Вместо этого они вынуждены искать альтернативы: 43% из них чаще всего отправляются в ближайший парк или сквер, а еще 26% проводят свободное время на школьном дворе, который часто оказывается единственной доступной площадкой для активных игр.
«Наличие качественной и разнообразной инфраструктуры во дворе способно напрямую влиять на привычки и здоровье подрастающего поколения», — отметила «МК» Арцибашева. По ее мнению, спортплощадки, зоны для игр детей разных возрастов помогают сократить непродуктивное время перед экранами гаджетов и, как показал опрос, реально способствуют живому общению сверстников.