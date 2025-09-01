В Новосибирск прибыл первый поезд метро нового поколения

В Новосибирский метрополитен прибыл первый поезд модели 81−725.3/726.3/727.3, специально изготовленный на заводе Метровагонмаш для города. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской подземки.
Это первый состав нового поколения, который будет эксплуатироваться на линиях новосибирского метро.
Особое внимание уделили обучению персонала. Для работы с новым подвижным составом 32 машиниста и машинист-инструктор локомотивных бригад участка эксплуатации службы подвижного состава прошли обучение в электродепо «Автово» Петербургского метрополитена, где они освоили управление современными поездами.