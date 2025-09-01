Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирск прибыл первый поезд метро нового поколения

Машинистов уже обучили управлению поездом.

Источник: соцсети

В Новосибирский метрополитен прибыл первый поезд модели 81−725.3/726.3/727.3, специально изготовленный на заводе Метровагонмаш для города. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской подземки.

Это первый состав нового поколения, который будет эксплуатироваться на линиях новосибирского метро.

Особое внимание уделили обучению персонала. Для работы с новым подвижным составом 32 машиниста и машинист-инструктор локомотивных бригад участка эксплуатации службы подвижного состава прошли обучение в электродепо «Автово» Петербургского метрополитена, где они освоили управление современными поездами.