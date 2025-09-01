Стало известно, кому могут заблокировать снятие наличных с карт с 1 сентября

Как заметил собеседник издания, банк может заблокировать операцию тому клиенту, чье поведение ему покажется нетипичным. В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда человек снимает достаточно большую сумму в необычное время суток и в необычном месте. Щербаченко подчеркнул, что это насторожит кредитную организацию, которая обязана проверить, не находится ли клиент под воздействием мошенников, а также не совершается ли соответствующая операция злоумышленником.