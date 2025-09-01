Стало известно, кому могут заблокировать снятие наличных с карт с 1 сентября

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» предупредил, что с 1 сентября при подозрительных операциях банки могут ограничить снятие наличных в банкоматах.
Как заметил собеседник издания, банк может заблокировать операцию тому клиенту, чье поведение ему покажется нетипичным. В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда человек снимает достаточно большую сумму в необычное время суток и в необычном месте. Щербаченко подчеркнул, что это насторожит кредитную организацию, которая обязана проверить, не находится ли клиент под воздействием мошенников, а также не совершается ли соответствующая операция злоумышленником.
Еще одним поводом для блокировки, по словам собеседника издания, могут быть необычные способы снятия денег, например, запрос наличных не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной карте).
Щербаченко предупредил, что банк может посчитать операцию подозрительной, если перед ней изменилась активность на телефоне клиента, а именно резко выросло число звонков или СМС-сообщений от неизвестных номеров. Также в снятии наличных человеку может быть отказано в течение суток после оформления кредита, займа или увеличения лимита на выдачу наличных, продолжил эксперт.
Собеседник издания добавил, что причиной приостановки операции может стать и предшествующий обналичиванию денег перевод крупной суммы, превышающей 200 тысяч рублей, через Систему быстрых платежей (СБП) из другого банка или досрочное закрытие вклада на сумму более 200 тысяч рублей в течение 24 часов.
Читайте также: Что нового ждет россиян в сентябре: зарплаты, банкоматы, сим-карты.