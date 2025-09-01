Стоимость золота обновила исторический максимум

Кроме того, на бирже Comex впервые с 14 сентября 2011 года превысила 40 долларов стоимость фьючерса на серебро с поставкой в грядущем декабре. Цена на драгметалл составляла 41,01 доллара за тройскую унцию (+0,64%) по состоянию на 04:50 по московскому времени, а в целом максимально поднималась минувшей ночью до 41,48 доллара (+1,79%).