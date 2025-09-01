Ричмонд
Попавший под санкции китайский банк остановил расчеты с Россией

Китайский банк Heihe Rural Commercial Bank, попавший под ограничительные меры со стороны стран Европы, прекратил расчеты с Российской Федерацией, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

Heihe был одной из последних китайских организаций, продолжавших открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным банкам, поделился подробностями автор публикации. Но в июле 2025 года Совет ЕС ввел против кредитной организации ряд ограничительных мер. Причина — предоставление услуг, связанных с криптоактивами и подрывающих цель рестрикций в отношении России.

На этом Евросоюз не остановился — 9 августа европейским лицам запретили принимать участие в любых операциях с Heihe.

По информации одного из импортеров, китайский банк перестал принимать платежи из Российской Федерации на прошлой неделе. Комментируя произошедшее, представители Heihe объяснили инцидент сбоями на фоне «обновления систем» и пообещали все исправить.

