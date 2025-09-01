Попавший под санкции китайский банк остановил расчеты с Россией

Heihe был одной из последних китайских организаций, продолжавших открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным банкам, поделился подробностями автор публикации. Но в июле 2025 года Совет ЕС ввел против кредитной организации ряд ограничительных мер. Причина — предоставление услуг, связанных с криптоактивами и подрывающих цель рестрикций в отношении России.