В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками

В России с 1 сентября резко ужесточили наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу машинам со спецсигналами и цвето-проблесковыми маячками. Виновников накажут штрафом до 7,5 тыс. рублей или лишат прав на срок до одного года. Нововведение распространяется абсолютно на все мигалки, включая машины чиновников, которые едут с сопровождением. Почему это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения — в материале «Газеты.Ru».