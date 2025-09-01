Ричмонд
В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками

В России с 1 сентября резко ужесточили наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу машинам со спецсигналами и цвето-проблесковыми маячками. Виновников накажут штрафом до 7,5 тыс. рублей или лишат прав на срок до одного года. Нововведение распространяется абсолютно на все мигалки, включая машины чиновников, которые едут с сопровождением. Почему это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ уступать дорогу автомобилям со специальными сигналами.

Соответствующие поправки в ст. 12.17 КоАП РФ поддержали в правительстве, МВД, ФСО, Минтрансе, Минфине и Минюсте. Документ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.

Теперь за такое правонарушение водителям грозит штраф ~от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.~

либо лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Прежде размер штрафа составлял от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей, а автомобилистов лишали прав на срок от трех месяцев до года.

В поправках речь идет не только о пропуске машин полиции, скорой помощи и пожарных, но и правительственных кортежей и любых других чиновниках более мелкого ранга, но обладающих персональной машиной с маячками.

Авторы инициативы утверждают, что на дорогах значительно выросло число случаев, когда автомобилисты не пропускают авто с мигалками. Это создает угрозу безопасности объектов государственной охраны. В частности, депутаты напоминают о проведении СВО и росте террористических рисков.

Как не получить штраф.

Согласно поправкам в ПДД, при встрече с автомобилем с мигалками и звуковым сигналом водитель должен перестроиться в другой ряд или даже съехать на обочину. Запрещается обгонять спецтранспорт, двигаться на его скорости, а также находиться в непосредственной близости от таких машин.

«Водитель должен пропускать транспортные средства с нанесенной специализированной цветографической раскраской, включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, если оно выполняет неотложное служебное задание. Например, скорая помощь, пожарная инспекция и т.д.», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

Также водитель обязан пропустить аналогичные транспортные средства с включенными мигалками синего и красного цвета и звуковым сигналом.

Эти маячки разрешено устанавливать на машинах сотрудников МВД, ФСБ, ФСО и ВАИ.

Если автомобили этих служб сопровождают другие транспортные средства, то водитель обязан уступить дорогу и им, добавил Воропаев.

"Степень наказания для нарушителя за непропуск устанавливается лицом, который рассматривает дело. Но ключевую роль здесь играют отягчающие обстоятельства.

К ним можно отнести наличие любых штрафов за нарушение ПДД в течение года.

Поэтому, даже если водитель впервые не пропустил транспорт с мигалкой, суд сразу может лишить его прав", — пояснил автоюрист.

По словам Воропаева, доказывание вины водителя происходит очень просто: ~если гаишник обнаружил правонарушение, то достаточно его рапорта, а виновника могут даже не вызвать в суд~. В подобных делах обычно прилагают видеозаписи с камер и приглашают свидетелей, отметил юрист.

Россияне будут бояться.

Нововведения могут негативно отразиться на безопасности на российских дорогах, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"Конечно, на безопасности это отразится негативно.

Большинство российских граждан напугано.

Они считают, что теперь им нужно куда-то раствориться с дороги вплоть до нарушения ПДД, если рядом едет большой черный седан, который затрудняется даже включить сирену. Соответственно, начнется метание на дороге«, — пояснил в беседе с “Газетой.Ru” Шапарин.

По его словам, в МВД уже непублично разъяснили новые правила. В частности, водителям не нужно скрываться с дороги при появлении машины с мигалкой, как и нарушать правила дорожного движения. Но уступить дорогу в любом случае придется.

«При этом важно, чтобы у машины были одновременно включены и сирена, и мигалка. Тогда, соответственно, чиновник имеет право требовать, чтобы ему дали преимущество. А в противном случае права требовать уступить дорогу у него нет», — сказал Шапарин.

Также правозащитник добавил, что в законодательстве необходимо ввести ответственность для должностных лиц, которые пользуются спецсигналами с нарушениями — например, включают только мигалку.