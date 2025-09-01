Автоэксперт Мосеев: бренд Chery может уйти из России в случае вторичных санкций

Компания Chery является крупнейшим экспортером автомобилей Китая, и для нее может быть крайне болезненно, если у нее начнутся проблемы на других рынках. С другой стороны, Chery в основном представлена в развивающихся странах, где у нее нет проблем, уточнил Мосеев.