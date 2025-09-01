Период охлаждения для кредитов: ждать придется от 4 до 48 часов

Период охлаждения введен для того, чтобы человек обдумал свое решение взять кредит или заем и мог вернуть его без потерь, если передумал пользоваться полученными деньгами. Отказаться от заемных средств можно просто сообщив об этом в банк или МФО, где состоялось оформление, любым из указанных в договоре способов. Если кредитно-финансовые организации не соблюдали период охлаждения, то гражданин вправе не возвращать оформленную ссуду. Действует и еще одно правило: кредит или заем можно не возвращать, если деньги были выданы россиянину, данные о котором есть в базе ЦБ РФ о мошеннических операциях, или же банк по просьбе клиента перевел средства по реквизитам человека, сведения о котором есть в той же базе.