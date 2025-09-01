Период охлаждения для кредитов: ждать придется от 4 до 48 часов

С начала сентября в нашей стране введен период охлаждения от четырех часов до двух суток по потребкредитам для банков и займам в микрофинансовых организациях (МФО) на сумму свыше 50 тыс. рублей. Разъяснения о том, как он будет работать, дал ЦБ РФ. Регулятор ввел градацию по размеру ссуды: чем она больше, тем дольше будет длиться период охлаждения. Нововведение затронет также и кредитные карты при увеличении лимита. Как будет работать период охлаждения в России, выяснил «МК».
Отныне граждане смогут получить заем или потребительский кредит на сумму более 50 тыс. рублей не сразу, а лишь после окончания периода охлаждения. Такая правовая норма заработала в нашей стране с 1 сентября. Теперь кредиты и займы в границах от 50 тыс. до 200 тыс. рублей будут доступны россиянам через четыре часа после заключения договора. А если ссуда в размере более 200 тыс. рублей, то период охлаждения продлится 48 часов. Затронет нововведение и кредитные карты. Если общий лимит на карте после увеличения превысит 200 тыс. рублей, то период охлаждения в этом случае будет также составлять 48 часов.
При этом целый ряд ссуд не затронет новое правило. Так, период охлаждения не распространяется на кредиты и займы до 50 тыс. рублей, на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты, если деньги при покупке машины направляются на счет юридического лица. «Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин, — отмечается в сообщении ЦБ РФ. — Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика». Рефинансировать имеющиеся ссуды, если общий размер долга не увеличивается, можно будет также без задержек, добавил регулятор.
Период охлаждения введен для того, чтобы человек обдумал свое решение взять кредит или заем и мог вернуть его без потерь, если передумал пользоваться полученными деньгами. Отказаться от заемных средств можно просто сообщив об этом в банк или МФО, где состоялось оформление, любым из указанных в договоре способов. Если кредитно-финансовые организации не соблюдали период охлаждения, то гражданин вправе не возвращать оформленную ссуду. Действует и еще одно правило: кредит или заем можно не возвращать, если деньги были выданы россиянину, данные о котором есть в базе ЦБ РФ о мошеннических операциях, или же банк по просьбе клиента перевел средства по реквизитам человека, сведения о котором есть в той же базе.
По словам заместителя руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, новая мера должна выполнить функцию развития финансово здоровых привычек и навыков: легкий доступ к заемным средствам породил целую плеяду заемщиков, которые брали неосознанные спонтанные кредиты, попадая из-за необдуманных поступков в долговую яму. Перед оформлением нового долга зачастую просто необходимо остановиться и обдумать свои финансовые риски и возможности. Период охлаждения должен помочь в этом. А потребителю необходимо заранее планировать свои расходы, тогда не будет неприятных последствий из-за того, что деньги окажутся в руках не мгновенно, а через небольшой промежуток времени.
Убережет новая мера россиян не только от мошенников. «У людей появится возможность отказаться от займов, оформленных под влиянием сиюминутных эмоций после настойчивых уговоров сотрудников кредитной организации, — считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. — Введенный период охлаждения — вполне адекватный срок, который позволит трезво оценить, действительно ли вам нужны эти деньги».
Впрочем, иногда люди могут стать жертвой рекламы — например, зайти в интернет-магазин и увидеть товар своей мечты, продаваемый через механизм потребительского кредита. «Хочется приобрести и то, и это, а потом выясняется, что финансовое положение не позволяет: от таких импульсивных покупок также призваны уберечь вступившие в силу изменения в законодательстве», — добавила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Но бывают ситуации, когда деньги действительно нужны человеку срочно, и к давлению мошенников это не имеет никакого отношения — например, на лекарства или медицинские услуги. Конечно, в этих случаях период охлаждения несет гражданам неудобства, но в большинстве случаев придется все-таки подождать, так что планировать получение кредита лучше заранее, посоветовала наша собеседница.