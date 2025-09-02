Правительство РФ введет мораторий на банкротство: кого это коснется

Минсельхоз обратился к Минэкономразвития о введении временного моратория на банкротство фермеров.
Российские власти готовят поддержку аграриев для сохранения малых и средних хозяйств в условиях климатических вызовов. В рамках этих мер Минсельхоз обратился к Минэкономразвития с призывом о введении временного моратория на банкротство фермеров, оказавшихся в трудном финансовом положении. Об этом сообщают «Известия».
«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обратилось в Министерство экономического развития с предложением ввести временный запрет на банкротство аграрных предприятий, пострадавших от неблагоприятных погодных условий и оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Информацию об этом подтвердили два источника в правительственных кругах», — сообщают «Известия».
Инициатива направлена на предотвращение массовой распродажи земель мелких хозяйств крупным агрохолдингам, а также соответствует положениям доктрины продовольственной безопасности страны. В аппарате вице-премьера правительства Александра Новака разъяснили, что в сложившейся ситуации в аграрном секторе приоритетным является рассмотрение возможности применения отраслевого регулирования и предоставления адресной поддержки отдельным предприятиям.
На фоне экстремальных погодных явлений, приведших к существенному снижению урожайности в южных регионах страны, положение в российском сельском хозяйстве продолжает ухудшаться. По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, зафиксирована гибель сельскохозяйственных культур на площади 23 тысячи гектаров, а снижение урожайности на территории более 260 тысяч гектаров достигло 50−80%. Эти обстоятельства создают угрозу финансовой стабильности значительного числа сельскохозяйственных производителей.
Ранее в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем президент Путин подал сигнал кредиторам, предоставившим финансирование посевной кампании текущего года. Глава государства выразил поддержку инициативе о введении моратория на банкротство аграрных предприятий. Подобная мера необходима, поскольку значительная часть сельхозпроизводителей окажется не в состоянии погасить задолженности в связи с последствиями заморозков и засушливой погоды.