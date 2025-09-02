Правительство РФ введет мораторий на банкротство: кого это коснется

Российские власти готовят поддержку аграриев для сохранения малых и средних хозяйств в условиях климатических вызовов. В рамках этих мер Минсельхоз обратился к Минэкономразвития с призывом о введении временного моратория на банкротство фермеров, оказавшихся в трудном финансовом положении. Об этом сообщают «Известия».