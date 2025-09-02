В России призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков

Глава профильного комитета Госдумы Нина Останина направила официальный запрос главам субъектов Федерации с требованием разъяснить свою позицию о целесообразности усиления уголовной ответственности за систематическую продажу тонизирующих безалкогольных напитков детям. Копия документа доступна РИА Новости.
«Просим представить позицию о необходимости усиления ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность в данной сфере, и внесения изменений в Уголовный кодекс РФ в указанной части», — следует из текста документа.
По словам парламентария, текущая редакция УК РФ не содержит составов преступления за неоднократное нарушение запрета на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия.
При этом, в тексте обращения подчеркивается, что для полноты правового регулирования депутатами разработан этот законодательный акт.
Останина также акцентировала, что законопроект отправлен на отзывы в Верховный суд и правительство, причем ВС его уже поддержал.
Накануне в Госдуме предложили ограничить количество иностранных учеников в одном классе.