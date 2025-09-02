Богатым придётся платить: В России предложили ввести налог для обеспеченных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении солидарного налога на состояние для сверхобеспеченных россиян.
«Самое время повысить доходы казны. Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе — налог на роскошь. И, наконец, третье — солидарный налог на состояние», — пояснил глава политической партии в беседе с ТАСС.
В качестве прототипа предложена французская система налогообложения крупных состояний, где денежные обязательства определяются исходя из стоимости активов налогоплательщика на старте налогового года.
Кроме этого, депутат Миронов акцентировал, что налоговые инициативы необходимы для преодоления бюджетного дефицита.
Ранее в РФ выступили с предложением повысить транспортный налог для автомобилей старше 15 лет.