Сельским педагогам хотят индексировать компенсацию «коммуналки»: вот что предложили в ГД

Первый замглавы фракции СРЗП Яна Лантратова направила официальное обращение на имя главы Минтруда с законодательной инициативой о гарантированной индексации коммунальных компенсаций для педагогических работников, занятых в сельской местности. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
«Для повышения уровня доверия и открытости рекомендуется ввести систему регулярной публикации статистических данных: количество получателей компенсации, объем выделенных средств, данные о средних размерах компенсации и их динамике», — пояснила Лантратова.
Так, депутат предложила сделать получение компенсаций за ЖКУ максимально удобным для сельских учителей. При этом суммы компенсаций должны ежегодно увеличиваться с учетом инфляции — без необходимости каждый год заново собирать документы.
Кроме этого, Лантратова привела в пример Алтайский край, где такая система уже успешно работает. Там компенсации учителям за коммуналку ежегодно повышаются. Например, с 1 января 2025 года размер выплат увеличили на 11%, теперь учителя получают 3 100 рублей в месяц. Для сравнения: в 2023 году это было всего 2 630 рублей.
