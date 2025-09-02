В Госдуме спрогнозировали скорое снижение ключевой ставки

Банк России впервые за почти три года снизил ключевую ставку в июне — с 21% до 20% годовых. Это произошло после того, как ставка удерживалась на историческом максимуме с октября прошлого года. В июле совет директоров регулятора вновь пошел на смягчение денежно-кредитных условий, уменьшив ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. В ЦБ при этом подчеркнули, что дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.