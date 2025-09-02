В Госдуме спрогнозировали скорое снижение ключевой ставки

В Госдуме ожидают, что Центробанк в сентябре снизит ключевую ставку до 17%
Центробанк, вероятно, снизит ключевую ставку на ближайшем заседании до 17%. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам Аксакова, регулятор будет действовать осторожно и не осмелится на снижение более чем на один процентный пункт.
«Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю… Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным. Ключевая ставка должна снизиться до 17%», — подчеркнул Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости.
Депутат пояснил, что решение по ключевой ставке будет приниматься с учетом разнонаправленного движения цен на различные группы товаров. Он отметил, что инфляция в стране замедляется быстрыми темпами, поэтому ожидается дальнейшее снижение ставки.
Банк России впервые за почти три года снизил ключевую ставку в июне — с 21% до 20% годовых. Это произошло после того, как ставка удерживалась на историческом максимуме с октября прошлого года. В июле совет директоров регулятора вновь пошел на смягчение денежно-кредитных условий, уменьшив ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. В ЦБ при этом подчеркнули, что дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
В сентябре вновь ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Финансовые эксперты предполагают, что будут обсуждаться два сценария смягчения ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов.