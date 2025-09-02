Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ: когда это произойдет

Аналитик Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 17% в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выразил мнение, что в сентябре Банк России может понизить ключевую ставку до 17% годовых.

«Я думаю, снижение составит не более 100 базисных пунктов. Ожидаю, что ЦБ будет действовать осторожно», — отметил Аксаков.

По словам депутата, его прогноз связан с разнонаправленной динамикой цен на рынке. Он указал, что стоимость ряда товаров выросла, и Центробанк будет внимательно отслеживать, как это скажется на инфляционных процессах.

При этом Аксаков подчеркнул, что инфляция в последнее время демонстрирует заметное снижение, что, по его мнению, создает предпосылки для уменьшения ключевой ставки до 17%.

Напомним, что сам ЦБ ожидает ключевую ставку в диапазоне 16,3−18% до конца 2025 года. Кроме того, Центробанк снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год — с 13−14% до 12−13%.