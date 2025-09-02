Россиянам рассказали, кому с 1 сентября заплатят увеличенные пенсии

«Напомню, что получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности в случае отсутствия учёта каких-либо данных могут сообщить об этом путём подачи заявления не позднее 30 сентября 2025 года. В таком случае в ноябре такая доплата будет скорректирована с учётом поданных сведений», — резюмировал он.