Россиянам рассказали, кому с 1 сентября заплатят увеличенные пенсии

С 1 сентября у россиян, отметивших 80-летие в августе, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет удвоена, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Для тех граждан, кто отметит 80-летие в августе, в сентябре будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости: если она сейчас составляет 8 907,70 рубля, то будет 17 815,40 рубля», — отметил экономист.
Также россиянам в возрасте от 80 лет в фиксированную выплату включают надбавки за уход, их размер составляет 1 314 рублей.
«Соответственно получаем, что фиксированная выплата вместо 8 907,70 рубля станет равна 19 129,40 рубля. Таким образом, сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10221,70 рубля», — подчеркнул Балынин.
В случае, если у такой категории граждан в августе размер пенсии составлял 35 401,45 рубля, то в сентябре он увеличится до 45 623,15 рубля.
Рассмотрим, как будет увеличиваться размер страховой пенсии на конкретном примере.
«В приведённом примере размер страховой пенсии по старости за счёт, во-первых, удвоения фиксированной выплаты и, во-вторых, включения в неё надбавки за уход, увеличился на 28,9%», — пояснил эксперт.
Также Балынин напомнил, что увеличение пенсионных выплат производится беззаявительно.
«Напомню, что получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности в случае отсутствия учёта каких-либо данных могут сообщить об этом путём подачи заявления не позднее 30 сентября 2025 года. В таком случае в ноябре такая доплата будет скорректирована с учётом поданных сведений», — резюмировал он.
