Раскрыто рекордное число убыточных компаний в России

Из 62 тысяч компаний, среди которых не учитываются малый и средний бизнес, а также финансовые структуры и госпредприятия, прибыль в размере 18,4 триллиона рублей показали 43 тысячи, тогда как около 19 тысяч ушли в минус более чем на 5 триллионов.