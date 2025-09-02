Ричмонд
Раскрыто рекордное число убыточных компаний в России

Газета «Известия» со ссылкой на сведения Росстата сообщает, что к июлю 2025 года доля организаций с отрицательными результатами выросла на 2,3% и достигла 30,4%. Этот показатель стал самым высоким со времени пандемии, когда в 2020 году убытки фиксировались у 35% предприятий.

Из 62 тысяч компаний, среди которых не учитываются малый и средний бизнес, а также финансовые структуры и госпредприятия, прибыль в размере 18,4 триллиона рублей показали 43 тысячи, тогда как около 19 тысяч ушли в минус более чем на 5 триллионов.

Для сравнения, в развитых странах убыточными признаются лишь 10−20% организаций, а в развивающихся — до 30%. Экономисты считают оптимальным уровнем не более 20%, и нынешний результат указывает на масштабные трудности в целых секторах, отметил аналитик брокерской компании Владимир Чернов.

Специалисты связывают ухудшение ситуации с высокой ключевой ставкой и затянувшимся кризисом экономики. Наиболее остро проблемы проявились в угольной отрасли, сфере жилищно-коммунального хозяйства, переработке отходов и научных разработках.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что большинство российских предприятий сохраняют финансовую устойчивость, и напоминала, что у страны имеются ресурсы для дальнейшего роста.

