Почти треть компаний в РФ оказались убыточными

Доля убыточных организаций в России достигла 30,4%
В России во втором квартале 2025 года доля убыточных организаций достигла 30,4%. Это на 2,3 процентного пункта выше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит Росстат. Причем доля убыточных предприятий в этом году стала максимальной, начиная с 2020 года.
«В первой половине 2025-го доля убыточных организаций в России (за исключением малых и средних предприятий (МСП), финансовых и госструктур) достигла 30,4%, увеличившись на 2,3 п.п. по сравнению с прошлым годом. Это максимум с пандемийного 2020-го, когда в минус ушли 35% компаний», — передают «Известия», ссылаясь на официальные статистические данные.
Как пояснил журналистам президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, основная причина роста числа убыточных предприятий — высокая ключевая ставка. Дополнительное давление на компании оказали рост расходов на логистику и издержки, а также изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале года.
Согласно анализу Росстата, за первые шесть месяцев прибыль получили 43 тысячи компаний на общую сумму 18,4 трлн рублей. Вместе с тем почти 19 тысяч организаций зафиксировали убытки, превышающие 5 трлн рублей. Хуже всего ситуация сложилась в угледобывающей отрасли, сфере ЖКХ, утилизации отходов, сухопутном пассажирском транспорте и научных исследованиях. Меньше всего пострадали предприятия по производству бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и организации оптовой торговли.