Почти треть компаний в РФ оказались убыточными

Согласно анализу Росстата, за первые шесть месяцев прибыль получили 43 тысячи компаний на общую сумму 18,4 трлн рублей. Вместе с тем почти 19 тысяч организаций зафиксировали убытки, превышающие 5 трлн рублей. Хуже всего ситуация сложилась в угледобывающей отрасли, сфере ЖКХ, утилизации отходов, сухопутном пассажирском транспорте и научных исследованиях. Меньше всего пострадали предприятия по производству бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и организации оптовой торговли.