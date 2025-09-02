В России оценили вероятность введения четырехдневной рабочей недели: вот как это возможно

Хотя вопрос о введении четырехдневной рабочей недели в России в настоящее время не рассматривается, его реализация теоретически возможна при соблюдении двух условий. Об этом заявил аналитик Александр Широв в комментарии для РИА Новости.
«Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть, за четыре дня сотрудник должен сделать все то же самое, что раньше он делал за пять», — пояснил Широв.
Эксперт пояснил, что для подобного перехода необходимо внедрение на производстве прорывных технологий. Кроме этого, в стране не должно быть дефицита трудовых ресурсов.
