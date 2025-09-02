В России оценили вероятность введения четырехдневной рабочей недели: вот как это возможно

«Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть, за четыре дня сотрудник должен сделать все то же самое, что раньше он делал за пять», — пояснил Широв.