Неожиданно спрогнозировано снижение ключевой ставки в России в сентябре 2025-го

Ключевая ставка Банка России в начале осени 2025 года может быть снижена до 17% годовых. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума.
Депутат уточнил, что речь идет о корректировке не более чем на 100 базисных пунктов. По его словам, в экономике наблюдаются разнонаправленные ценовые колебания: одни товары дорожают, и это заставляет регулятора учитывать влияние данного фактора на инфляцию.
В то же время Аксаков отметил, что инфляция снижается достаточно быстрыми темпами, и выразил убеждение, что оптимальный уровень ставки сейчас — 17%.
Ранее, 25 июля 2025 года, совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Тогда же регулятор обозначил нейтральный подход к дальнейшим действиям, подчеркнув, что новые решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и изменения инфляционных ожиданий.
С начала сентября в стране действует новое правило: для банковских потребительских кредитов и займов в микрофинансовых организациях на суммы свыше 50 тысяч рублей установлен обязательный период охлаждения от четырех часов до двух суток. Центробанк предусмотрел зависимость срока от величины займа — чем крупнее сумма, тем дольше длится пауза. Такая же мера распространяется и на кредитные карты при увеличении лимита.
