Неожиданно спрогнозировано снижение ключевой ставки в России в сентябре 2025-го

С начала сентября в стране действует новое правило: для банковских потребительских кредитов и займов в микрофинансовых организациях на суммы свыше 50 тысяч рублей установлен обязательный период охлаждения от четырех часов до двух суток. Центробанк предусмотрел зависимость срока от величины займа — чем крупнее сумма, тем дольше длится пауза. Такая же мера распространяется и на кредитные карты при увеличении лимита.