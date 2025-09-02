В России предложили новый способ поддержки многодетных семей: об инициативе

Депутаты «Справедливой России — За правду» во вторник представят в Госдуме законопроект, продлевающий выплату социальной помощи многодетным семьям до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. С текстом документа ознакомилось РИА Новости.