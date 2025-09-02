В России предложили новый способ поддержки многодетных семей: об инициативе

Депутаты «Справедливой России — За правду» во вторник представят в Госдуме законопроект, продлевающий выплату социальной помощи многодетным семьям до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. С текстом документа ознакомилось РИА Новости.
Инициатива была подготовлена под руководством Сергея Миронова, возглавляющего партию и фракцию СРЗП, при участии депутата от этой фракции Марины Ким.
По словам Миронова, многодетные семьи должны получать от государства федеральные пособия и выплаты на содержание детей.
Лидер СРЗП также добавил, что еще одной инициативой депутатов от фракции на региональном уровне является предоставление многодетным семьям льгот по коммунальным платежам.
Накануне депутат Сергей Гаврилов выступил с инициативой уменьшить зависимость пособия на детей от доходов.