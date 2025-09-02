Подписан договор о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2»

Проект станет ключевым элементом энергетического сотрудничества в Азии.
«Газпром» подписал юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного маршрута «Союз Восток» через Монголию. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в Пекине. Проект позволит поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа в год.
«Сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода “Сила Сибири — 2” и транзитного газопровода через территорию Монголии “Союз Восток”. Этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд кубометров газа в год», — сказал Миллер. Информацию передает ТАСС.
Также достигнуты договоренности с CNPC об увеличении поставок по существующему маршруту «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд кубометров в год. Подписание документа следует за заявлением лидеров России, Китая и Монголии.
Переговоры по «Силе Сибири — 2» велись с 2020 года. Проект станет ключевым элементом энергетического сотрудничества в Азии на фоне переориентации российского экспорта на восточные рынки.
«Вы знаете, такой проект не мог предполагать быстрых решений. Он будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире», — добавил Алексей Миллер.
Переговоры между Россией, Китаем и Монголией по реализации газопровода «Сила Сибири — 2» подходят к завершающему этапу, хотя окончательных договоренностей пока не достигнуто. По мнению аналитиков, основным препятствием остается согласование стоимости поставляемого газа для Китая. В то же время в Улан-Баторе рассчитывают на скорейшее начало поставок энергоресурса. Ожидается, что сегодняшние переговоры лидеров трех стран могут приблизить решение этого вопроса, сообщает telegram-канал.