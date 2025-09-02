Подписан договор о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2»

Переговоры между Россией, Китаем и Монголией по реализации газопровода «Сила Сибири — 2» подходят к завершающему этапу, хотя окончательных договоренностей пока не достигнуто. По мнению аналитиков, основным препятствием остается согласование стоимости поставляемого газа для Китая. В то же время в Улан-Баторе рассчитывают на скорейшее начало поставок энергоресурса. Ожидается, что сегодняшние переговоры лидеров трех стран могут приблизить решение этого вопроса, сообщает telegram-канал.