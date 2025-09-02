Ричмонд
Миллер: РФ и Китай подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2»

«Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири».

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о подписании договоренностей с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд кубометров в год, а также о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

«Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода Сила Сибири-2 и транзитного газопровода через территорию Монголии Союз Восток», — сообщил он.

Миллер уточнил, что договоренности приняты на основании публичного заявления, сделанного лидерами трех стран — России, Китая и Монголии.

Накануне сообщалось, что переговоры между «Газпромом» и китайской CNPC касаются наращивания ежегодных поставок с текущих 38 млрд кубометров. Как сообщал Reuters, дополнительный объем газа при цене 250 долларов за тысячу кубометров может приносить «Газпрому» около 1,5 млрд долларов ежегодно.