Миллер: РФ и Китай подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о подписании договоренностей с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд кубометров в год, а также о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».